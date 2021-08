विपक्षी एकता के लिए सोनिया की 'डिनर पॉलिटिक्स', डाइनिंग टेबल पर जुटेगा दिग्गजों का जमावड़ा

संसद में विपक्ष को एकजुट करने के बाद कांग्रेस संसद के बाहर भी विपक्ष की ताकत गोलबंद करने में जुटी है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कद्दावर नेताओं और यूपीए की विचारधारा से मेल खाने वाले मुख्यमंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित करने वाली हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष के इस जुटान में ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे शामिल हो सकते हैं.

बता दें कि संसद में राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने पेगासस, किसान आंदोलन पर सरकार को घेरे रखा. विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार बैकफुट पर नजर आई. कांग्रेस को इस कोशिश में विपक्ष के तमाम नेताओं का साथ मिला.

सिब्बल की डिनर पार्टी पहले ही हो चुकी है

सोनिया गांधी की ये डिनर डिप्लोमेसी तब प्रस्तावित है जब 9 अगस्त को कांग्रेस के बागी गुट (G-23) के नेता कपिल सिब्बल विपक्ष के नेताओं को डिनर पर बुला चुके हैं. हाल ही में सोनिया गांधी ने बतौर कांग्रेस के अंतरिक्ष अध्यक्ष दो साल पूरे कर लिए हैं.

इसके बाद सोनिया अब विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाने जा रही हैं. इस डिनर की तारीख और समय अभी तय नहीं किया गया है. सोनिया के डिनर में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा इस बात पर तय करता है कि दिल्ली में कब सभी बड़े दिग्गज एक जुट हो रहे हैं.

The Opposition is united. On 20th August, Congress interim president Sonia Gandhi will speak to CMs of Congress-ruled states. Maharashtra CM Uddhav Thackeray will also take part in this meeting: Shiv Sena leader Sanjay Raut