आनंद शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- सुझाव देने का मतलब पार्टी से मतभेद नहीं

कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर छिड़ा मसला भले सुलझ गया हो, लेकिन संगठन को लेकर लिखी गई चिट्ठी का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है. सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने आनंद शर्मा पर पत्र लिखने का आरोप लगाया था. अब इस पर आनंद शर्मा का जवाब आया है.

आनंद शर्मा ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए भारत को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है. ईमानदारी से सुझाव देने का मतलब पार्टी से मतभेद नहीं है. काश सभी साथियों ने इसे पढ़ा होता.उन्होंने कहा कि पत्र पार्टी के सर्वोत्तम हित के साथ लिखा गया था और देश में वर्तमान माहौल पर साझा चिंताओं को व्यक्त किया गया था.

India needs a strong opposition to confront the BJP. Suggestions for party's renewal made in sincerity is not dissent. Wish all colleagues had read it.