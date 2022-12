कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा रद्द की

कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने राजस्थान में चल रही अपनी जन आक्रोश यात्रा को रद्द कर दिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये जानकारी दी.

बीजेपी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही थी. यह यात्रा एक दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलनी थी. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आक्रोश यात्रा के लिए 51 रथ को हरी झंडी दिखाई थी. यह प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जानी थी.

BJP suspends its Jan Aakrosh Yatra in Rajasthan in wake of COVID-19: Party General Secretary Arun Singh