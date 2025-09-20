scorecardresearch
 

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आई BJP, संघ के साथ समन्वय बैठक में बनाई रणनीति

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष और पश्चिम बंगाल इकाई के नेताओं ने संघ के साथ समन्वय बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया.

बीएल संतोष और बंगाल बीजेपी के नेताओं की दो दिन चली संघ से बैठक (Photo: ITG)
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए अभी से ही चुनावी रणनीति तैयार करने में जुट गई है. बीजेपी पश्चिम बंगाल इकाई ने चुनावी तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ मंथन किया. बंगाल बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक का एक दौर पूरा हो गया है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक का उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना और संगठन की रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है. संघ और बीजेपी नेताओं की यह मैराथन समन्वय बैठक दो दिन चली. इस बैठक की शुरुआत 17 सितंबर, बुधवार की रात हुई थी, जिसमें बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए.

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ ही उसके विस्तार और 2021 चुनाव के बाद पार्टी के विकास में आई बाधाओं को दूर करने के लिए रोडमैप पर चर्चा हुई. संघ के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी की इस समन्वय बैठक में विजयादशमी (2 अक्टूबर) को संघ के शताब्दी समारोह और सूबे में एसआईआर के कार्यान्वयन जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हुई.

यह भी पढ़ें: बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की मिशन शुरू, प्रवासी बंगालियों को साधने की रणनीति तैयार

बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि 2026 की चुनावी फाइट से पहले पार्टी और संघ के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के साथ ही समन्वय पर फोकस है. बीजेपी किसी भी बिंदु को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहती. पश्चिम बंगाल बीजेपी और संघ का मंथन गुरुवार की रात समाप्त हुआ.

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी की बंगाली बनाम बाहरी वाली लड़ाई यूसुफ पठान पर आकर फंस गई

संघ-बीजेपी की मैराथन बैठक के बावजूद पार्टी की स्टेट कमेटी को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका. यह पश्चिम बंगाल बीजेपी की गुटबाजी को दर्शाता है. बताया जाता है कि बीजेपी नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल के नेताओं पर आपसी मतभेद जल्द से जल्द सुलझाने और समिक भट्टाचार्य की अगुवाई में टीम का गठन करने के लिए कहा है.

अहम रोल के लिए इन नेताओं के नाम की चर्चा

पश्चिम बंगाल बीजेपी संगठन में अहम भूमिका के लिए कई नेताओं के नाम की चर्चा है. बीजेपी सूत्रों की मानें तो रितेश तिवारी, राजू बनर्जी, संजय सिंह, प्रबल राहा, लॉकेट चटर्जी और ज्योतिर्मय सिंह महतो जैसे नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है. फ्रंटल विंग्स की बात करें तो महिला विंग के लिए शशि अग्निहोत्री और रूपा गांगुली के नाम की चर्चा है. रूपा गांगुली 2015 से 2017 तक बीजेपी महिला शाखा की अध्यक्ष रही है. युवा ईकाई के लिए तुरणज्योति तिवारी और सुरंजन सरकार की दावेदारी मजबूत बताई जा रही है.

