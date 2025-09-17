scorecardresearch
 

बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी की मिशन शुरू, प्रवासी बंगालियों को साधने की रणनीति तैयार

इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी रणनीतिकारों के अनुसार पार्टी बंगाल में बिहार की तर्ज 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव के माध्यम से बंगाली मतदाताओं के बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के प्रयास में जुटी है. बीजेपी बंगाल की जनता को ये संदेश भी देना चाहती है कि दुर्गा पूजा केवल बंगाल का नहीं बल्कि राष्ट्रीय त्योहार है.

बीजेपी ने बंगाल से बाहर 150 जिलों की पहचान की (Photo- Representative)
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बंगाली मतदाताओं को साधने के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी खासतौर पर ऐसे प्रवासी बंगालियों को साध रही है जो पश्चिम बंगाल के बाहर के दूसरे राज्यों में काम करते हैं और जिनके पास पश्चिम बंगाल में मतदान का अधिकार है. बीजेपी रणनीति के तहत दूसरे राज्यो में प्रवासी बंगालियों के बीच में भी बीजेपी अपनी उन राज्य ईकाईयों के जरिए पहुंच रही है जो भले बंगाल के वोटर ना हो, पर उनके संपर्क, संबंध और नाते-रिश्तेदार बंगाल में रहते है.

दूसरे शहरों में 40 हजारे से अधिक बंगाली लोग

यही वजह है कि दुर्गा पूजा के मौके पर बीजेपी महानगरों और अन्य राज्यों में रहने वाले बंगालियों को जोड़ने के लिए खास योजना बनाई है. यूपी, मुंबई, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगलुरु जैसे शहरों के उन क्षेत्रों में जहां 40000 से अधिक बंगाली समुदाय के लोग हैं, वहां बीजेपी पूजा पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम आदि के जरिए ना सिर्फ बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर पेश करेगी, बल्कि उसके सहारे विकसित बंगाल का विजन भी पेश किया जाएगा. इसके लिए इन शहरों के दुर्गा पूजा पंडालों,आयोजन समितियों की सूची तैयार की गई है.

बीजेपी ने बंगाल से बाहर 150 जिलों की पहचान की

बीजेपी की कोशिश है कि टीएमसी के मुकाबले बंगाल की जनता के सामने एक ऐसा राजनीतिक विकल्प पेश करना जो बंगाल की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और सम्मान की रक्षा करे. बीजेपी ने बंगाल के बाहर 150 से ज्यादा ऐसे जिलों की पहचान की है जहां प्रवासी बंगाली हिंदुओं की ठीक ठाक तादात है . इन जिलों में बंगाली हिंदुओं के बीच में पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

बीजेपी की राज्य ईकाईयां अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और सासंदो के जरिए अपने अपने राज्य और क्षेत्र के बंगाली बहुल इलाकों में स्नेह मिलन, चाय पर चर्चा, साथ ही इलाकों के प्रबुद्ध और प्रभावशाली बंगाली समाज के लोगो के साथ संवाद के कार्यक्रम करेगी. कई मौकों पर पीएम मोदी ने भी पार्टी के सांसदों को संगठन के साथ मिलकर अलग-अलग समाज के त्योहारों मनाने के कार्यक्रम करने की सलाह दी है.

