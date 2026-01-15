scorecardresearch
 
बीजेपी अध्यक्ष चुनाव की तारीख का कल ऐलान, नितिन नबीन की ताजपोशी की तैयारी पूरी

संभावना है कि शुक्रवार, 16 जनवरी को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही बीजेपी संगठन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी. योजना के अनुसार, नितिन नबीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 20 जनवरी को अध्यक्ष पद के चुनाव की औपचारिकता पूरी होने के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे.

नितिन नबीन को पिछले महीने 15 तारीख को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. (File Photo-ITG)

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का औपचारिक ऐलान गुरुवार को किया जाएगा. संभावना है कि शुक्रवार, 16 जनवरी को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके साथ ही बीजेपी संगठन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी.

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को औपचारिक रूप से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है. पार्टी के संगठनात्मक चुनावों के प्रभारी के. लक्ष्मण और सह-प्रभारियों संबित पात्रा व नरेश बंसल की बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें पूरी प्रक्रिया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया.

19 को नामांकन और 20 जनवरी को कमान

योजना के अनुसार, नितिन नबीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि 20 जनवरी को अध्यक्ष पद के चुनाव की औपचारिकता पूरी होने के बाद वे पदभार ग्रहण करेंगे. सूत्रों का कहना है कि नितिन नबीन के समर्थन में कई नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर होंगे. इसके साथ ही पार्टी के एससी, एसटी और महिला नेताओं के हस्ताक्षरों के साथ भी नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, ताकि सामाजिक संतुलन का स्पष्ट संदेश दिया जा सके.

सबसे युवा अध्यक्ष और भव्य समारोह

गौरतलब है कि नितिन नबीन को पिछले महीने 15 तारीख को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. महज 46 वर्ष की उम्र में वे बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, उनकी ताजपोशी को बेहद खास और भव्य बनाने की तैयारी है. इस अवसर पर सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों को दिल्ली बुलाया जा रहा है.

20 जनवरी को औपचारिक चुनाव के बाद नितिन नबीन का अभिनंदन किया जाएगा. इसके बाद 21 जनवरी को वे सभी प्रदेश अध्यक्षों, संगठन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे.

बीजेपी सूत्रों का कहना है कि नितिन नबीन की नई टीम के गठन में ज्यादा देरी नहीं होगी. पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक फरवरी के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में प्रस्तावित है, जिसमें उनके चुनाव को संविधान के तहत औपचारिक मंजूरी दी जाएगी. इसी दौरान उनकी नई टीम के नाम भी सामने आ सकते हैं.

मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट

पार्टी नेताओं के अनुसार, नितिन नबीन की टीम में युवाओं और अनुभव का संतुलित मिश्रण होगा. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे बड़े राज्यों से उपाध्यक्ष और महासचिवों का कोर ब्लॉक बरकरार रहने की संभावना है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव तक रणनीतिक निरंतरता बनी रहे. साथ ही असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर-पूर्व से भी 2-3 नए चेहरों को जगह मिल सकती है.

नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनकी टीम में ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों का संतुलन साधने के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. पार्टी संविधान के तहत 33 प्रतिशत पद महिलाओं को देने के प्रावधान को भी ध्यान में रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि टीम में अधिकांश चेहरे 55 वर्ष से कम उम्र के होंगे, ताकि संगठन में युवा ऊर्जा का संचार हो सके.

इसके साथ ही यह भी चर्चा है कि सरकार से कुछ प्रमुख चेहरे संगठन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मोदी मंत्रिपरिषद में फेरबदल की भी अटकलें तेज हैं.

