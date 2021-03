आंध्र प्रदेश: गुंटूर में क्रॉस के स्थान को लेकर विवाद, BJP बोली- ‘ये सीता के पैरों के निशान वाली जगह’ 

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक क्रॉस के स्थान को लेकर विवाद हो रहा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस स्थान पर सीता के पदचिह्न मिले थे वहां ‘अवैध तरीके से’ क्रॉस खड़ा कर दिया गया है. बीजेपी ने इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर भी निशाना साधा है. बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सोमू वीराराजू और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने ट्वीट में आरोप लगाए हैं कि प्रदेश की YSRCP सरकार ऐसी गतिविधियों को समर्थन दे रही है.

गुंटूर जिले के इडलापाडु में कथित तौर पर एक बड़े क्रॉस को स्थापित किया गया है. इस स्थान को हिन्दुओं का पवित्र स्थल माना जाता है. हिन्दुओं की मान्यता के मुताबिक इसी स्थान पर सीताम्मा (सीता माता) के पदचिह्न पाए गए थे.

स्थानीय पुलिस-प्रशासन का कहना है कि इसका हिन्दू स्थान से कोई जुड़ाव नहीं है. सलीब जिस जगह पर है, वो मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर है. गुंटूर रूरल पुलिस ने इस संबंध में ट्वीट भी किया.

बीजेपी ने अतीत में आरोप लगाए थे कि आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की कोशिशें हो रही हैं. इस मुद्दे पर बीजेपी ने जगनमोहन रेड्डी सरकार को भी घेरा था. बीजेपी ने अब मांग की है कि सीता के पदचिह्नों वाली जगह पर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उसे तत्काल हटाया जाए.

बीजेपी ने आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री मेकाथोटी सुचरिता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्थानीय मैनुअल रेवेन्यू ऑफिसर पर दबाव डाला. ये ऑफिसर स्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था.

अभी तक इस मुद्दे पर जगनमोहन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि वो इस मामले की जांच कराएगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.