पीएम मोदी की बढ़ती दाढ़ी की तुलना गिरती GDP से, शशि थरूर ने शेयर किया मीम

कोरोना संकट के बीच अब राजनीतिक दलों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में आर-पार की जंग जारी है. इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेर रही है. इसी कड़ी में बीते दिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक मीम साझा किया, जिसमें वो गिरती हुई जीडीपी को लेकर तंज कस रहे हैं.



जिस मीम को शशि थरूर ने साझा किया है, उसमें एक ग्राफ में गिरती हुई जीडीपी के आंकड़े दिखाए गए हैं. जबकि दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है. मीम में बताया गया है कि जैसे-जैसे जीडीपी गिर रही है, प्रधानमंत्री की दाढ़ी की लंबाई बढ़ रही है.



कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मीम को साझा करते हुए कैप्शन दिया है, इसे कहते हैं ग्राफिक इलेस्ट्रेशन के मायने.

This is what is meant by a "graphic illustration"! pic.twitter.com/QYyA2lN2W0