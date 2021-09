कांग्रेस में घमासान: सिब्बल के घर हुए प्रदर्शन को आनंद शर्मा ने बताया 'गुंडागर्दी', बोले- एक्शन लें सोनिया

Congress Fight: पंजाब में कांग्रेस के बीच मचे राजनीतिक दंगल की आंच अब राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहे है. जी-23 ग्रुप के हिस्सा और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बीते दिन जिस तरह कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने इसकी निंदा की है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से एक्शन की मांग की है.



कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि कपिल सिब्बल के घर के बाहर हुए हमले और गुंडागर्दी की खबर हैरान करने वाली है. इस तरह का एक्शन पार्टी को बदनाम करता है और ये निंदनीय है.



आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रहा है. अलग-अलग विचार आंतरिक लोकतंत्र की निशानी हैं, असहिष्णुता-हिंसा कांग्रेस के विचारों से अलग है. इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी पहचान कर एक्शन लेने की ज़रूरत है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील है कि वह इस मामले में एक्शन लें.

Congress has a history of upholding freedom of expression . differences of opinion and perception are integral to a democracy. Intolerance and violence is alien to Congress values and culture.