सिब्बल के घर के बाहर गुलाब का फूल और Get Well Soon के पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेसी

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं. सिब्बल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से आलाकमान पर सवाल उठाए थे. इसके बाद से कांग्रेस में ही उनका विरोध शुरू हो गया है.

दिल्ली स्थित कपिल सिब्बल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन.