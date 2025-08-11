scorecardresearch
 

प्रेमी के साथ भागने के लिए कर दी अपने ही 5 महीने के बच्चे की हत्या... महिला गिरफ्तार

त्रिपुरा में एक महिला ने अपनी ही बच्ची की हत्या कर दी. उसने ऐसा इसलिए किया, ताकि वह प्रेमी के साथ भाग सके. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

बच्चे की हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
त्रिपुरा पुलिस ने सिपाहीजला ज़िले में अपने पांच महीने के बच्चे की हत्या करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. इस बात की जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को दी. शुरुआती जांच में पता चला है कि सुचित्रा देबबर्मा (28) ने अपनी बच्ची की हत्या उस व्यक्ति के साथ भागने की योजना बनाने के लिए की, जिसके साथ वह एक साल से रिश्ते में थी.

सुचित्रा के पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद सोनामुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी तापस दास के नेतृत्व में एक पुलिस दल रविवार को रामपदापारा स्थित उसके घर गया. जहां बच्ची बिस्तर पर पड़ी मिली, जबकि उसकी मां लापता थी. बच्ची को सोनामुरा उप-मंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. 

मां ने इसलिए ली बच्ची की जान

दास के अनुसार सुचित्रा को बाद में गांव से गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सुचित्रा ने अपने बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी, जब उसका पति अमित देबबर्मा रबर के बागान में काम के लिए बाहर गया था.

हालांकि, पूछताछ के दौरान, उसने स्वीकार किया कि वह बच्चे को मारकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग जाना चाहती थी, जिसके साथ उसका विवाहेतर संबंध था. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और उक्त व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है, जिसके साथ वह एक साल से रिलेशन में थी.

