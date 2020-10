बंगाल: बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, राज्यपाल ने CM ममता बनर्जी को किया तलब

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा है. राज्यपाल ने रविवार रात इस संबंध में एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और टीटागढ़ से पार्षद मनीष शुक्ला की कायरतापूर्ण हत्या को लेकर मुख्यमंत्री और अधिकारियों को तलब किया गया है. राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के अलावा पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) हरि कृष्ण द्विवेदी और पुलिस महानिदेशक श्री वीरेंद्र को भी तलब किया है.

ACS Home @MamataOfficial and DGP @WBPolice have been summoned at 10 am tomorrow in the wake of worsening law and order situation leading to dastardly killing of Manish Shukla, Councillor, Titagarh Municipality in political party office.