ममता बनर्जी ने माना, बंगाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंचा कोरोना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है. पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा का त्योहार शुरू होने वाला है, इससे तुरंत पहले ममता बनर्जी की ये स्वीकारोक्ति अहम है.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना महामारी के बीच में हैं, हमारे तीन विधायकों की पहले ही मौत हो चुकी है, हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि देश भर में कितने लोग मरे हैं, हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है.

ममता का ये बयान तब आया है जब वो हाथरस की घटना के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध मार्च निकाल रही थीं, इस मार्च में सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए, इनमें से कई बिना मास्क के थे.

दुर्गा पूजा से पहले ममता बनर्जी ने चिंता जताते हुए कहा कि इतनी सावधानी और सुरक्षा के बाद भी इसे नहीं रोका जा सका है.

Protest amid Pandemic



Where is the Mask, may I Ask? pic.twitter.com/doRMzpkExY