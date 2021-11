Weather: अंडमान सागर में लो प्रेशर के असर से इन इलाकों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

Weather Updates Today: तमिलनाडु के दक्षिण तटीय भागों और आस-पास के क्षेत्रों पर कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बना हुआ है. मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 नवंबर तक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है. इसके बाद अगले 48 घंटों में ये गहरे निम्न दबाव में बदलकर पश्चिम उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों के दौरान तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर स्थिति खराब बनी रहेगी. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा रह सकती है. जबकि कुछ इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है.

IMD के मुताबिक, 29 नवंबर से महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो सकती है. जबकि 30 नवंबर तक बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, पुणे, नासिक और जलगांव में बारिश होने की संभव है.

♦ Squally weather with maximum wind speed reaching 40-50 gusting to 60 kmph is likely to prevail over south Andaman Sea on 29th; over south Andaman Sea and adjoining southeast Bay of Bengal on 30th & over Southeast adjoining Eastcentral Bay of Bengal and Andaman Sea on 01st Dec.