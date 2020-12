Weather Update: दिल्ली में घने कोहरे और शीत लहर का अटैक! इन राज्यों में भी मौसम विभाग का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों के तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना है. जिससे कंपाने वाली ठंड बढ़ने की उम्मीद है. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में घना कोहरा छाए रहने के साथ शीत लहर (Cold Wave) चलने का पूर्वानुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 26 दिसंबर तक घने कोहरे (Dense Fog) से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इसके साथ ही इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राजधानी में शीत लहर का प्रकोप बढ़ने और तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ने की संभावना है. दिसंबर के आखिरी तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस कर रहने का पूर्वानुमान है.

दिल्ली के तापमान में गिरावट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में अभी घना कोहरा छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 4 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा. वहीं, 25 दिसंबर यानी शुक्रवार को 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने का भी अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बरकरार

राजधानी दिल्ली और आस-पास के सटे इलाकों में प्रदूषण (Pollution) का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है. एनसीआर में ग्रेटर नोएडा बुधवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा. NCR के पांचों प्रमुख शहरों गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी (AQI) की स्थिति बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई. हालांकि, 26 दिसंबर के बाद हवा की स्थिति में मामूली सुधार की उम्मीद है. दिल्ली में बुधवार को औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया.

यूपी-पंजाब समेत इन राज्यों में कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

♦ Dense to very dense fog in the morning hours at a few pockets very likely over Punjab and Haryana, Chandigarh & Delhi during next 3 days. Dense fog in the morning hours at isolated pockets very likely over northern parts of Uttar Pradesh,during next 3 days.