3 दिन में ठंड का टॉर्चर, आधे भारत में 1-3 डिग्री तक गिरेगा पारा, पड़ेगी कंपाने वाली सर्दी

भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. उत्तर भारत के कई राज्य शीत लहर (Cold Wave) की चपेट में हैं. दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा चुका है. इस बीच मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी (Snowfall) होगी. जिससे मैदानी इलाकों में शीत लहर का प्रकोप अधिक बढ़ने की संभावना है. IMD के मुताबिक करीब आधे भारत में आगामी 3 दिनों में तापमान 1-3 डिग्री तक गिर सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जानकारी दी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले 3 दिनों में शीत लहर की रफ्तार तेज होने की संभावना है.

Fall in minimum temperature by 1-3°C over some parts of plains of northwest India & central India is very likely during next 3 days: IMD

दिल्ली में 3 डिग्री से नीचे पहुंच सकता है तापमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में शीत लहर के चलते न्यूनतम तापमान (Minimum temperature) में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. साथ ही इस दौरान घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है. विभाग ने 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीत लहर चलने का अनुमान जताया है.



IMD के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार यानी 22 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, 23 से 25 दिसंबर तक 3-4 डिग्री तापमान पहुंच सकता है. बता दें कि दिल्ली में मंगलवार एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) औसतन 365 दर्ज किया गया जो कि बेहद खराब श्रेणी में है.

शीत लहर की चपेट में यूपी-बिहार के कई शहर

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राज्य में अधिकतर स्थानों पर शीतलहर चल रही है. सोनभद्र जिले में चुर्क राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के ज्यादातर शहरों में अभी शीत लहर जारी रहेगी. साथ ही तापमान में अधिक गिरावट आने की संभावना है.

♦ Moderate to Dense fog in the morning hours at isolated pockets very likely over Punjab and Haryana, Chandigarh & Delhi on 23rd and dense to very dense fog in the morning hours at isolated pockets very likely over same region during 24th-26th December, 2020.