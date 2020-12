शीत लहर की चपेट में उत्तर भारत, पहाड़ों से मैदानों तक ठंड का कहर जारी

देश के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी है. उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीत लहर (Cold Wave) के चलते ठंड का प्रकोप बरकरार है. इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. वहीं, श्रीनगर में डल झील जम गई है. भारी बर्फबारी (Snowfall) के बीच बंद जोजिला पास भी बंद है.



दिल्ली के मौसम का हाल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीत लहर की चपेट में है. दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान (Delhi Minimum Temperature) गिरकर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में तापमान सामान्य से 4 डिग्री नीचे 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र से चलने वाली बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप बरकरार है. हालांकि, शीत लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ने के आसार हैं.

Delhi: People were seen sitting near fire to protect themselves from cold in Anand Vihar area.



Suresh, a local says, "I work as a security guard so I have to stay up all night. It's very cold here, we somehow manage to keep ourselves warm." pic.twitter.com/lf6gpITXv3