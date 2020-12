हाड़ कंपाने वाली होगी इस बार दिसंबर की ठंड, उत्तर भारत में 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

पहाड़ों पर बर्फबारी (Snowfall) से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है. दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है. मौसम विभाग (IMD) ने आज यानी 16 दिसंबर को दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया है. दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में सर्दी (Cold) जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है.

दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी और बारिश होगी मैदाना में इतनी ही ठंड बढ़ेगी. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का अधिकतम तापमान आज (बुधवार) 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

Delhi: Fog continues to shroud the national capital



The maximum and minimum temperatures expected to be 18 and 4 degrees Celsius, respectively



(Data source: India Meteorological Department) pic.twitter.com/DPf7VLTPMu