मौसम: कोहरे के बीच यातायात प्रभावित, दिल्ली में ट्रेनें लेट तो कोलकाता में फ्लाइट्स पर असर

Today Weather: उत्तर भारत से लेकर दक्षिण राज्यों तक ठंड के साथ कोहरे का अटैक भी जारी है. फरवरी महीने की शुरुआत में शीतलहर (Cold Wave) से तो मामूली राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड से अभी निजात नहीं मिलेगी. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की आशंका है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान से लेकर बिहार, ओडिशा और बंगाल तक कोहरे का प्रकोप भी परेशानी बढ़ा रहा है.

घने कोहरे के कारण एक तरफ जहां सड़कों पर गाड़ियों की गति धीमी हो रही है वहीं, ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग रहा है. इसके अलावा फ्लाइट्स भी प्रभावित हैं. जानकारी के मुताबिक, कोहरे के कारण दिल्ली की 15 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

वहीं, कोलकाता एयरपोर्ट पर कोहरे की धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने से सुबह के वक्त उड़ानों पर असर पड़ा है.कोलकाता में घना कोहरा (Dense Fog) छाया हुआ है. कोलकाता एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण बुधवार सुबह फ्लाइट्स (Flights) प्रभावित रहीं. अधिकारियों का कहना है कि सुबह साढ़े चार बजे से विजिबिलिटी (Visibility) 50 मीटर से नीचे होने की वजह से सुबह की कुछ उड़ानें देरी से चल रही हैं.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार में अगले कुछ दिन सुबह-शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 2 दिन में बंगाल में कोहरे से मामूली राहत मिल सकती है. जबकि गुरुवार यानी 3 फरवरी से बंगाल के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा उत्तर भारत में भी मौसम का मिजाज बदलेगा.

Scattered to fairly widespread moderate rainfall with thunderstorm/lightning Bihar, Jharkhand, West Bengal & Sikkim and Odisha on 03rd & 04th with possibility of hailstorm over the region 04th Feb. Isolated heavy rainfall over Bihar and West Bengal & Sikkim on 04th Feb