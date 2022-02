Weather Today: दिल्ली से यूपी-बिहार तक घने कोहरे के साथ ठंड की दोहरी मार! जानें मौसम का हाल

Weather Forecast Today Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में अभी ठंड खत्म नहीं हुई है. सर्दी की ठिठुरन के बीच लोग घने कोहरे से भी परेशान हैं. दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाकों में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है. मौसम विभाग (IMD) ने इस हफ्ते दिल्ली में बारिश होने का अनुमान भी जताया है. माना जा रहा है कि इसके बाद मौसम में ठंड और बढ़ सकती है. वहीं, यूपी-बिहार में आज सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा. ठंड होने की वजह से लोगों पर दोहरी मार पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जा सकता है. दिल्ली में 3 और 4 फरवरी को बारिश का अनुमान है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज यानी एक फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जा सकता है. चंडीगढ़ में भी न्यूनतम पारा बढ़ सकता है. यहां आज का मिनिमम टेम्प्रेचर 9 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्प्रेचर 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

A thin layer of fog envelops Delhi this morning, visuals from near India Gate and around Prithviraj Road.



The current temperature in the national capital is 8 degrees Celsius. pic.twitter.com/QMgChOr4SR