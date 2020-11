Weather Update: UP-हरियाणा में शीत लहर, दिल्ली में बारिश से बढ़ेगी ठंड, इन 2 राज्यों में मौसम का येलो अलर्ट

उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में ठंड बढ़ गई है. देश की राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश शीत लहर की चपेट में हैं. तापमान में गिरावट के कारण कंपाने वाली ठंड का अहसास होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार बादलों के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में दो दिन हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. ऐसे में तापमान (Temperature) में अधिक गिरावट आने की वजह से सर्दी और बढ़ने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में (Delhi Weather) 25-26 नवंबर को हल्की बूंदाबांदी से ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है. मौसम विभाग (India Meteorological Department) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिल्‍ली में कुछ जगहों पर हल्की बारिश (Rain) होगी. इसके अलावा झुंझुनू, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, शादीपुर-जुलाना और आसंद में भी बूंबाबांदी की संभावना है.

जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 27 से 29 नवंबर के दौरान शीत लहर का प्रकोप बढ़ने की उम्मीद है. जिससे तापमान में काफी गिरावट आ सकती है. हवा में नमी के कारण सर्द हवाएं चलने की संभावना है.

♦ Due to likely fall in minimum temperatures over northwest India, Cold wave condition at isolated places over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi, North

Rajasthan and West Uttar Pradesh during 27-29 November 2020.