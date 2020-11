पहाड़ों पर बर्फबारी, उत्तर भारत के तापमान में गिरावट, साउथ के 3 राज्यों में Cyclone का अलर्ट

देश के पहाड़ी राज्य कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों के तापमान (Temperature) में गिरावट आई है. जबकि दक्षिण भारत के तीना राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclonic Storm Nivar) के अलर्ट के बीच बारिश होने की संभावना है.



दिल्ली के मौसम का हाल

दिल्ली के तापमान (Delhi Weather) में गिरावट जारी है. राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को सर्द हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जो पिछले 17 साल में नवंबर के महीने में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है. मौसम विभाग के अनुसार आज यानी मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Delhi Weather Forecast Update Today 24 November 2020



हरियाणा-पंजाब में भी गिरा पारा

हरियाणा और पंजाब के तापमान में भी गिरावट आ रही है. हरियाणा के हिसार में सबसे कम न्यूनतम तापमान (5.9 डिग्री सेल्सियस) दर्ज किया गया जबकि पंजाब में बठिंडा सबसे ठंडा स्थान रहा और वहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में पारा शून्य तक पहुंच चुका है.

दक्षिण भारत के 3 राज्यों में साइक्लोन की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) का खतरा मंडरा रहा है. इन तीनों राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग द्वारा चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के अलर्ट के बाद दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) ने कई ट्रेनें रद्द करने का ऐलान किया है. रेलवे ने जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान की वजह से कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण दिल्ली-यूपी और आस-पास के इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है. जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है. तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है. हालांकि, आने वाले एक-दो दिन में तापमान कुछ सामान्य होने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है. इससे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है. उत्तराखंड के औली और चमोली में जमकर बर्फबारी हो रही है. औली में अब तक 2 से 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है. वहीं, लगातार बर्फबारी से कड़कड़ाती सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है.



कश्मीर में बर्फबारी से हाईवे बंद

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में न्यूनतम पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है. मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर का तापमान शून्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.जम्मू-कश्मीर के पीर पंजाल पर्वतरेंज में हुई बर्फबारी की वजह से सोमवार को मुगल रोड को बंद कर दिया गया. बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह मार्ग के साथ-साथ घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड भी बंद किया गया है. श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बर्फबारी के बीच भी यातायात जारी है.