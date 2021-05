Yaas साइक्लोन: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में हो सकता है असर, पढ़ें Weather अलर्ट

Cyclone Yaas Impect on Weather Forecast: ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान (Cyclone Yaas) की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है. तूफान का असर बिहार, यूपी और झारखंड में भी देखने मे मिलेगा. पटना में मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर से मूव करने की वजह से बिहार में भी तूफान का असर देखने को मिलेगा. बिहार में 27 मई तक बारिश की संभावना है. जमुई, नवादा, गया, भभुआ, औरंगाबाद, बिहार में 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे.

बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'यास' बुधवार तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तबदील हो सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 26 मई की सुबह साइक्लोन यास के उत्‍तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचने का अनुमान है.

'यास' तूफान का बिहार में असर, बारिश का अलर्ट

बिहार में भी यास चक्रवाती तूफान का असर दिखेगा. पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 26 मई को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी लेकिन 27 से 30 मई तक पूरे बिहार के लिए अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल से सटे कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद आदि जिले चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे.

Kendrapara & Jagatsinghpur Districts around the time of landfall.

♦ Strong surface winds (speed reaching 20-30 kmph) very likely over north Rajasthan, Haryana, Chandigarh & Delhi, Uttar Pradesh and West Madhya Pradesh on 25th.@ndmaindia pic.twitter.com/kKU0Wn6M8O