Cyclone Yaas Live Updates: चक्रवाती तूफान 'यास' के भीषण होने की आशंका, ओडिशा-बंगाल में अलर्ट, ट्रेनें रद्द

Cyclone Yaas Latest News Live Updates Today: पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान 'यास' का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने 24 घंटों के भीतर चक्रवात के गंभीर तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान 'यास' (Cyclone Yaas) के चलते आज (मंगलवार) ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के कारण तटीय इलाकों में 2-4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं. यास तूफान के दौरान 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यास तूफान (Yaas Cyclone) बुधवार (26 मई) शाम तक ओडिशा के पारादीप और सागर आइलैंड्स के बीच लैंडफॉल कर सकता है.

SCS ‘Yaas’ lay centred at 0530 hrs IST of today, about 320km SSE of Paradip, 430km SSE of Balasore, likely to move north-northwestwards, to cross north Odisha coast during noon of 26th May as a VSCS. pic.twitter.com/SV33nLgG8Z