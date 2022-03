Today Weather Forecast: होली दहन के तुरंत बाद ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों के तापमान (North India Temperature) में बढ़ोतरी हो रही है. मार्च का महीना अभी खत्म भी नहीं हुआ है और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अब तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा.

IMD ने राजस्‍थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और गुजरात के कई हिस्‍सों में लू चलने की संभावना जताई है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्म हवाओं का असर दिखाई देगा. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत के लिए मार्च का महीना शुष्क रहेगा. एक तरफ जहां गर्मी लगातार बढ़ेगी वहीं दूसरी तरफ आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना भी नहीं है.

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार की सुबह की शुरुआत गर्मी के साथ हुई और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री अधिक 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में आज (शनिवार) को दिन में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है. जबकि 22 मार्च को गर्म हवाओं का पहरा रह सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी इलाके से आ रही गर्म हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. पश्चिमी राजस्थान में स्थिति ऐसी है कि अभी से तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुंचा है. वहीं, गर्म हवाएं एवं लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान कर रहे हैं.

2. Heat Wave conditions very likely to prevail in isolated to some parts of Rajasthan, West Madhya Pradesh and Vidarbha during next 48 hours; over Gujarat state, Telangana during next 24 hours.