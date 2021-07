Today Weather: दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानें मौसम का हाल

Today Weather Forecast Latest Updates: उत्तर भारत के कई राज्यों को आज (रविवार) गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग (IMD) ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश (Rain) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग (Met Department) के मुताबिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अगले तीन दिन तेज बारिश (Heavy Rain) हो सकती है. कुल्लू में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के आसमान पर आज (रविवार) यानी 18 जुलाई को सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच मौसम का मिजाज बदला है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को उमस वाली गर्मी से मामूली राहत महसूस हो रही है. वहीं, उत्तराखंड में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश की संभावना जताई है.

Uttarakhand | Several streets in Dehradun were submerged following heavy rainfall last night. pic.twitter.com/xqwWwzwprR