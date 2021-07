Mumbai Rain: बारिश से फिर बेहाल मुंबई, सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूबे, IMD ने जारी किया अलर्ट

Mumbai Rain Today Updates: मुंबई में बीती रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है. मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall) से मुंबई के बोरीवली, सायन समेत कई इलाकों में भारी जलजमाव (Waterlogged) हो गया है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में आज यानी 18 जुलाई के लिए भी भारी बारिश (Heavy Rain) का रेड अलर्ट जारी किया है.

मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से अमूमन सभी निचले इलाकों में पानी भर गया है. जिन इलाकों में भारी जलभराव (Waterlogged) हुआ है, उनमें सायन, चेम्बूर, कुर्ला, अंधेरी, बोरीवली और कांदिवली शामिल हैं. निचले इलाकों के साथ ही मुंबई के लोकल रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर भी जलजमाव हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अगले 48 घंटे मुंबई के लिए बारिश के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं.

मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में बारिश के मद्देनजर 18 जुलाई को कुछ इलाकों में रेड जबकि कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. साथ ही जलजमाव (Waterlogged) के बीच लोगों को हिदायत भी दी गई कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें.

Maharashtra: Local train services affected on Central Main Line and Harbour Line due to incessant rainfall in Mumbai

सड़कों से लेकर घरों तक में भरा पानी

मुंबई के कांदिवली ईस्ट इलाके में लोगों के घरों तक में पानी भर गया है. जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश के पानी में डूबे रेलवे ट्रैक

बारिश से मुंबई बेहाल है. सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं. लगातार बारिश के बाद गांधी मार्केट इलाके में सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही प्रभावित हुई तो वहीं, मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश (Heavy Rain) के बाद रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए हैं.

चेम्बूर में गिरा मकान, कई लोगों की मौत

मुंबई के चेम्बूर इलाके में भारी बारिश (Heavy Rainfall) की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है. जिसमें कई मकान भरभराकर ढह गए हैं. हादसे के बाद मलबे में दबे करीब 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है. जबकि कई लोगों की मौत हो गई है.

Maharashtra | 11 people killed after a wall collapse on some shanties in Chembur's Bharat Nagar area due to a landslide, says National Disaster Response Force (NDRF)



Rescue operation is underway. pic.twitter.com/W24NJFWThU