Weather forecast: कुछ घंटों में देश के कई इलाकों में बारिश की आशंका, दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी

Weather Forecast Latest Updates: मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की आशंका जताई है. दिल्ली मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुरुग्राम में अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश होने के आसार हैं.

उत्तर की ओर बढ़े बादल

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर (लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, इंदिरापुरम), मोदीनगर, बागपत, खेकड़ा (यूपी) के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश गरज के साथ जारी रहेगी. विभाग के मुताबिक वर्तमान में बादल दिल्ली के ऊपर है, यह उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं और यह अगले 02 घंटों के दौरान दिल्ली क्षेत्र को पार करेगा. इसलिए अगले 02 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली में बारिश का मौजूदा दौर रुकने की संभावना है.

