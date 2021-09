सड़कें बनीं दरिया, डूबे मकान... दिल्ली-गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर के लिए आफत बनी बरसात

Today Delhi-NCR Rain Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली-एनसीआर में आज (बुधवार) भारी बारिश होने से निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है. जलभराव (Waterlogged) के कारण दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक शहर के कई हिस्सों में यातायात बाधित हुआ.

सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, सेक्टर 4, सेक्टर 10, सेक्टर 37, सेक्टर 40 जैसे इलाको में जलभराव (Waterlogged) की समस्या से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार सुस्त पड़ी तो लंबा जाम लगा. भारी बारिश (Heavy Rainfall) के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया और आईटीओ, आईपी एस्टेट पुल के पास रिंग रोड, धौला कुआं और रोहतक रोड पर भारी यातायात जाम (Traffic Jam) लग गया.

भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण सड़कों से लेकर फुटपाथ और घर के हिस्से तक पानी ही पानी दिखाई दिया. सड़कों पर लबालब पानी के बीच गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई. दिल्ली से सटा हाईटेक शहर गुरुग्राम भी चंद घंटों की बारिश बेहाल हो गया है. गुरुग्राम के कई इलाकों में भी बारिश के कारण भारी जलभराव (Waterlogged) से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने भारी जलभराव (Waterlogged) के कारण प्रताप नगर की ओर जाने वाले आजाद मार्केट सबवे पर यातायात बाधित होने को लेकर एडवाइजरी जारी की. साथ ही ट्वीट के जरिए जलभराव की जानकारी देते हुए ऐसे रास्तों से ना जाने की सलाह भी दी.

Traffic alert Obstruction in the carriageway from Naraina towards Dhaula Kuan due to heavy water logging. kindly avoid the stretch.

Traffic alert

Traffic movement is closed from Roundabout Samrat towards Bhinder Point due to fallen down of a tree at Kamal Ataturak Marg.