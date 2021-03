Weather Forecast: महाशिवरात्रि पर UP समेत कई राज्यों में बारिश के आसार, जानें अपने राज्य का हाल

महाशिवरात्रि के मौके पर मौसम (Weather) करवट लेने वाला है, मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार 11 मार्च से कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं. भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण 11 मार्च से उत्तर पश्चिमि भारत का मौसम प्रभावित होगा. इस कारण जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

10 से 13 मार्च तक इन राज्यों में बारिश

10 से 12 मार्च तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बूंदाबांदी हो सकती है. 13 तारीख को बारिश की तीव्रता में कमी आएगी. वहीं, 14 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में काफी व्यापक बारिश होगी. मौसम विभाग ने आगे कहा कि 12 मार्च को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की संभावना है.

♦ Due to confluence between easterlies & westerlies and trough/wind discontinuity at lower levels, isolated rainfall with thunderstorm/lightning likely over Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Vidarbha during 11th-13th March and over Jharkhand and Bihar on 12th & 13th March.

कई राज्यों में बढ़ेगा तापमान

साथ ही आने वाले पांच दिनों के दौरान बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल को छोड़कर उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा, जो को छोड़कर शेष देश में सामान्य से अधिक रहेगा. हालांकि, इन 5 दिनों के दौरान देश में हीट वेव की कोई स्थिति नहीं है.

♦ Maximum temp are 2-5°C above normal over most parts of Northwest, West, Central & adjoining East India except Bihar and near normal over rest of the country excluding Tamilnadu, Puducherry & Karaikal. No heat wave conditions are likely over the country during next 5 days. pic.twitter.com/Zv3ypwPvKy