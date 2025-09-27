scorecardresearch
 

9 साल की बच्ची गुम, एक्टर की अपील, फिर... विजय की रैली में Stampede की वजह क्या

तमिलनाडु के करुर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 37 से अधिक लोगों की मौत हो गई. भीड़ में फंसे और बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राहत कार्यों के निर्देश दिए, जबकि विजय ने भाषण रोककर भीड़ को शांत किया और एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने की अपील की.

एक्टर विजय की रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. (Photo- Screengrab)
एक्टर विजय की रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे थे. (Photo- Screengrab)

तमिलनाडु के करुर में शनिवार को टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान एक बड़ी त्रासदी हो गई. रैली में भारी भीड़ जमा होने के बाद भगदड़ मच गई. जिसमें खबर लिखे जाने तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं. भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी थे, जो अचानक उग्र भीड़ में फंसकर बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

रिपोर्टों के मुताबिक, रैली में लगभग 1,00,000 लोग मौजूद थे. भगदड़ उस समय शुरू हुई जब रैली में एक 9 साल की बच्ची लापता हो गई. लोग उसकी तलाश में एक ही दिशा में तेजी से बढ़ने लगे. भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद होने के बावजूद, अचानक लोगों के एक तरफ बढ़ने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई.

LIVE Updates यहां पढ़ें: एक्टर विजय की रैली में भगदड़, विधायक सेंथिल बालाजी बोले- 31 लोगों ने गंवाई जान

करूर भगदड़ पर विजय ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया दी (Photo: PTI)
'असहनीय दर्द में हूं...', करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला बयान, पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के करुर में हुए हादसे पर दुख जताया है. (Photo: ITG)
'रैली के दौरान हुई घटना बेहद दुखद...', करूर भगदड़ पर PM मोदी ने जताया शोक 
31 people died in a stampede at TVK chief Vijay's Karur rally
कभी एंबुलेंस के लिए रास्ता मांगते, कभी पानी की बोतलें फेंकते... भारी भीड़ के बीच चिल्लाते रहे विजय 
Vijay_Rally_Stampede
एक्टर Vijay की रैली में मची भगदड़ 
Stampede at Actor Vijays rally in Karur, several injured.
तमिलनाडु: एक्टर विजय की रैली में मची भगदड़, करीब 20 लोगों की मौत की आशंका; कई घायल 

भगदड़ के दौरान विजय ने अपना भाषण रोक दिया और भीड़ को शांत करने की कोशिश की. उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपील की कि वे भीड़ को काबू में लाने में मदद करें.

रेली में एक्टर विजय का प्रतिक्रिया

टीवीके प्रमुख विजय ने भगदड़ के समय कहा, "पुलिस टीम कृपया मदद करें." उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता बनाने की अपील की और भीड़ में फंसे लोगों की मदद का आग्रह किया. घायल और बेहोश हुए लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया, हालांकि भीड़ के कारण उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में देरी भी हुई.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जांच के आदेश दिए

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे "चिंताजनक" बताया. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भीड़ में फंसे और बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाए. उन्होंने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, मंत्री सुब्रमणियन एमए और जिला कलेक्टर से भी इस मामले पर बात की.

यह भी पढ़ें: कभी एंबुलेंस के लिए रास्ता मांगते, कभी पानी की बोतलें फेंकते... भारी भीड़ के बीच चिल्लाते रहे विजय

साथ ही, पड़ोसी तिरुचिरापल्ली जिले के मंत्री अंबिल महेश को भी तुरंत सहायता देने का आदेश दिया गया. स्टालिन ने आम जनता से अपील की कि वे डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करें.

विजय की रैली की आलोचना

पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके महासचिव ई. पलानीस्वामी ने इस घटना को "दिल दहला देने वाला और शर्मनाक" बताया. उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अस्पताल पहुंचकर घायल लोगों की मदद करने का निर्देश दिया.

पलानीस्वामी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि "29 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग बेहोश हो गए, यह घटना बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं." पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर को भी अस्पताल पहुंचकर वहां भर्ती लोगों की मदद करने का निर्देश दिया गया.

