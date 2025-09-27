scorecardresearch
 

Feedback

कभी एंबुलेंस के लिए रास्ता मांगते, कभी पानी की बोतलें फेंकते... भारी भीड़ के बीच चिल्लाते रहे विजय

अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की करूर में आयोजित एक विशाल चुनावी रैली में शनिवार शाम भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 38 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग घायल हो गए.

Advertisement
X
टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई. (Photo: PTI)
टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई. (Photo: PTI)

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों समेत 36 लोगों की मौत हो गई. विजय जब रैली को संबोधित कर रहे थे, तब भीड़ बढ़ती गई और बेकाबू हो गई. टीवीके कार्यकर्ताओं और कुछ बच्चों सहित कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े.

टीवीके कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने पर शोर मचाया. विजय का भी ध्यान इसकी ओर गया और उन्होंने अपना भाषण रोक दिया. वह कैम्पेन बस के ऊपर खड़े थे और पानी की बोतलें कार्यकर्ताओं की ओर फेंकीं. एम्बुलेंस को भीड़-भाड़ वाली सड़क से होते हुए घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

विजय को अपने कार्यकर्ताओं से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने का अनुरोध करते सुना गया. इस बीच विजय के पास खबर पहुंची कि एक 9 साल की बच्ची भीड़ में गायब हो गई है. विजय ने पुलिस से बच्ची को ढूंढने में मदद करने की अपील की. बेहोश हुए लोगों को एम्बुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाया गया.

Vijay Karur Rally Stampede
टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में उमड़ी भीड़. (PHOTO: PTI)

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: एक्टर विजय की रैली में भगदड़ पर PM मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं

सम्बंधित ख़बरें

Overcrowd_Reason
10 हजार की थी उम्मीद, Vijay की एक झलक पाने को उमड़े 50, 000 से ज्यादा लोग 
करूर भगदड़ पर विजय ने सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रिया दी (Photo: PTI)
'असहनीय दर्द में हूं...', करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला बयान, पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की 
Vijay Rally
9 साल की बच्ची गुम, एक्टर की अपील, फिर... विजय की रैली में Stampede की वजह क्या 
Vijay_Rally_Stampede
एक्टर Vijay की रैली में मची भगदड़ 
TVK Chief Thalapathy Vijay
विजय ने रैलियों के लिए शर्तें लगाने पर DMK सरकार को घेरा, कहा- लोग मेरे साथ हैं 
Advertisement

करूर के डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी ने बताया कि भगदड़ में घायल हुए 46 लोगों को निजी अस्पताल में और 12 लोगों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है और मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है. सेंथिल बालाजी और करूर जिला कलेक्टर ने स्थिति का जायजा लेने के लिए अस्पतालों का दौरा किया.

Vijay Karur Rally Stampede
विजय की रैली में मची भगदड़ में घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. (Photo: PTI)

विजय की करूर रैली की जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, उनमें सड़क के दोनों ओर बहुत कम जगह में हजारों लोग ठसाठस भरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि विजय का कैम्पेन बस बीच से गुजर रहा है. विजय जब रैली को संबोधित कर रहे थे, तब भी भीड़ बढ़ती गई. लोग गर्मी, उमस और घुटन के कारण बेहोश होने लगे. देखते-देखते भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई. 

यह भी पढ़ें: पहले पुष्पा 2, फिर RCB इवेंट, अब एक्टर विजय... भगदड़ के पिछले हादसों से नहीं लिया कोई सबक?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता का निर्देश दिया है. स्थानीय डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी ने बताया कि अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, भगदड़ में घायल हुए 46 लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल और 12 घायलों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement