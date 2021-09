Video: चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जब शशि थरूर ने गाया गाना- 'एक अजनबी हसीना से...'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो 'एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई...' गाना गाते दिख रहे हैं. शशि थरूर का ये वीडियो ढाई मिनट का है

थरूर ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया है. थरूर ने ये गाना आईटी पर बनी संसदीय समिति के लिए दूरदर्शन श्रीनगर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में गाया. थरूर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि गाने के लिए उन्होंने कोई रिहर्सल नहीं की थी. बस लोगों ने बोला तो गाने लगा. उन्होंने लोगों से एंजॉय करने को कहा. वीडियो में दिख रहा है कि थरूर अपने फोन में गाने की लिरिक्स देख रहे हैं और उसे गा रहे हैं.

After the cultural programme by Doordarshan Srinagar for the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, I was persuaded to sing for the Members. Unrehearsed and amateur but do enjoy! pic.twitter.com/QDT4dwC6or