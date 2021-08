कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर की मोदी सरकार की तारीफ, इस काम को बताया अच्छा

कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने एक बार फिर से मोदी सरकार (Modi Government) की तारीफ की है. उन्होंने सरकार की प्रशंसा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कोविन प्लेटफॉर्म (Cowin Platform) को लेकर की है. थरूर पहले भी सरकार की तारीफ (Praise) कर चुके हैं. वॉट्सऐप मैसेज के जरिए से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किए जाने के फीचर पर थरूर ने ट्वीट किया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को ट्वीट किया, ''मैंने हमेशा सरकार की प्रशंसा की है, जब वह इसके योग्य रही. कोविन के आलोचक के रूप में होने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है. 90131 51515 नंबर पर वॉट्सऐप मैसेज भेजें और ओटीपी के जरिए से अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें. यह काफी सरल और तेज है.''

कोरोना महामारी के खिलाफ देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. जनवरी में शुरू हुए टीकाकरण में कोविन की अहम भूमिका रही है. सरकार के इस पोर्टल के जरिए से वैक्सीन लगवाने में काफी सुविधा हो रही है. इसके माध्यम से लोग वैक्सीन की डोज के लिए बुकिंग करवा सकते हैं. वहीं, दुनिया के कई अन्य देशों को भी कोविन प्लेटफॉर्म बेहतर लगा है, जिसके बाद उन्होंने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई थी. देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 50 करोड़ से अधिक डोज लगवाई जा चुकी है.

I’ve always acknowledged & praised the Government when it merits it. As a critic of #Cowin, let me say they’ve done something terrific. Send a @WhatsApp message “download certificate” to 90131 51515, receive OTP & get your vaccination certificate back by @WhatsApp. Simple&fast!