Vande Bharat Train: 180 किमी की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, देखिए वीडियो

Indian Railway: भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल रन में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, वंदे भारत-2 का स्पीड ट्रायल कोटा-नागदा सेक्शन के बीच 120/130/150 और 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू हुआ.

देश में अभी दो वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं. भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी. इसके बाद नई दिल्ली से कटरा के बीच भी एक वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी. अब तीसरी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल चल रहा है. माना जा रहा है कि यह ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलाई जा सकती है.

नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली-कटरा के बीच जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. इनमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर और हर कोच में चार आपातकालीन पुश बटन हैं.

