किसान आंदोलन पर अब UN मानवाधिकार ने किया ट्वीट, कहा- अधिकतम संयम बरतें

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को कई इंटरनेशनल हस्तियों ने समर्थन दिया है. पॉप स्टार रिहाना से लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने तक ने किसान आंदोलन के मसले पर ट्वीट किया. जिसको लेकर देश में सियासत देखने को मिल रही है. इस बीच शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (UN Human Rights) ने भी किसान आंदोलन पर एक ट्वीट किया. जिसमें इंटरनेट बैन का भी जिक्र किया गया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम भारत में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से कहना चाहते हैं कि Farmers Protests में अधिकतम संयम बरतें. अभिव्यक्ति के अधिकार को शांतिपूर्ण तरीके से ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से संरक्षित किया जाना चाहिए. सभी के लिए इस मसले का उचित समाधान खोजना महत्वपूर्ण है.

#India: We call on the authorities and protesters to exercise maximum restraint in ongoing #FarmersProtests. The rights to peaceful assembly & expression should be protected both offline & online. It's crucial to find equitable solutions with due respect to #HumanRights for all.