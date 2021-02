‘विदेशी प्रोपेगेंडा’ पर एकजुट हुए सितारे, देखें ट्विटर वॉर में खेल-बॉलीवुड स्टार्स ने क्या कहा

कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन फिर से रफ्तार पकड़ रहा है. साथ ही अब ये आंदोलन अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता हुआ भी दिख रहा है. अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद भारतीय राजनीति में तूफान-सा आ गया. पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने किसी भी बाहरी बयानबाजी को नकारा, साथ ही इसे विदेशी प्रोपेगेंडा का हिस्सा करार दिया.



उसके बाद क्रिकेट, फिल्म, म्यूजिक जगत के कई बड़े सितारों ने इसके पक्ष में ट्वीट किया, जिसे ग्लोबल सेलेब्रिटीज़ को जवाब माना जा रहा है. विदेश मंत्रालय के ट्वीट के बाद से ही ट्विटर पर बीते दिन से #IndiaStandsTogether, #IndiaAgainstPropaganda, #IndiaTogether टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं और लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ऐसे में अभी तक इस पूरे विवाद को लेकर किस सेलेब्रिटी ने क्या कहा है, एक नज़र डाल लीजिए...



फिल्मी सितारों ने दी प्रतिक्रिया...

रिहाना को जवाब देने का सबसे पहले बीड़ा कंगना रनौत ने ही उठाया, कंगना ने आंदोलनकारी किसानों की तुलना एक बार फिर आतंकियों से कर दी. कंगना ने कहा कि रिहाना को अपने देश से मतलब रखना चाहिए. उसके बाद जब विदेश मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया, तो काफी बॉलीवुड सेलेब्रिटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी.



Don’t fall for any false propaganda against India or Indian policies. Its important to stand united at this hour w/o any infighting 🙏🏼#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 3, 2021

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 3, 2021

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा हैं, हम उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं. जो दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे पहचानना चाहिए. अक्षय के अलावा अजय देवगन ने लिखा कि किसी भी विदेशी प्रोपेगेंडा में ना फंसे और मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़े हो.



बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी, डायरेक्टर करण जौहर, एकता कपूर ने भी ट्विटर पर अपना बयान जारी किया और विदेश मंत्रालय के स्टैंड का समर्थन किया. सेलेब्रिटीज़ ने लिखा कि किसानों के हक में हम सभी हैं, लेकिन किसी विदेशी प्रोपेगेंडा में ना आएं और एकजुट रहें.



सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर्स ने भी #IndiaAgainstPropaganda के साथ ट्वीट किया. स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है और हम अपनी किसी भी समस्या का हल खुद ही निकाल सकते हैं, ऐसे में किसी बाहरी बयानबाजी पर ध्यान ना दें.

क्रिकेट प्लेयर्स भी कूदे मैदान में...

बॉलीवुड सुपरस्टार्स की तरह की क्रिकेट जगत के सितारों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की. #IndiaAgainstPropaganda हैशटेग के तहत हर किसी ने अपनी राय रखी. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बुधवार रात को इस मसले पर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि किसान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा हैं, अगर इस वक्त असहमति है तो सभी एकजुट रहें.

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021

India has always been stronger when we all stand together and finding a solution is the need of the hour. Our farmers play an important role in our nation’s well being and I am sure everyone will play their roles to find a solution TOGETHER. #IndiaTogether 🇮🇳 — Rohit Sharma (@ImRo45) February 3, 2021



मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी इस मसले पर ट्वीट कर विदेशी प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह दी. सचिन ने ट्वीट में लिखा कि भारत की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है. बाहरी ताकतें सिर्फ दर्शक का रोल अदा कर सकती हैं, वो प्रतिभागी नहीं बन सकती हैं.



भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि मुश्किल वक्त में भारत ने हमेशा बेहतर किया है और एकजुट रहा है. हमारी समस्या का समाधान हम खुद ही निकाल सकते हैं.



इनके अलावा सुरेश रैना, कोच रवि शास्त्री, पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले समेत अन्य कई बड़े क्रिकेट सितारों ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अपने घर के मामलों को निपटाने में खुद ही सक्षम है. ऐसे में किसी विदेशी प्रोपेगेंडा में ना पड़ें.



गौरतलब है कि अमेरिकी पॉपस्टार रिहाना के अलावा ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट भी काफी सुर्खियों में रहा था. हालांकि, ग्रेटा ने किसानों के मसले पर ट्वीट के साथ ही एक डॉक्यूमेंट भी साझा किया था जिसमें दावा किया गया था कि कब-कौन सेलेब्रिटी ट्वीट करेगा, उसकी टाइमिंग तय है. लेकिन ग्रेटा ने बाद में इसे डिलीट कर दिया. जिसके बाद ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया गया और How dare you ट्रेंड करने लगा, जो कि ग्रेटा का ही डायलॉग है.