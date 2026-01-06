scorecardresearch
 
Trains Late Today: रेल यातायात पर घने कोहरे का असर, आज भी कई ट्रेनें लेट, देखें लिस्ट

Railway Trains Running Status: उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है. जिसकी वजह से सड़क यातायात से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित है. कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी है. कोहरे के कारण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं.

कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं कई ट्रेनें (फोटो- ITG)
घने कोहरे के बीच कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. ट्रेनें लेट होने की वजह से रेल यात्री अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं.

वहीं, दूसरी तरफ देर से चल रही ट्रेनों का इंतजार भी रेल यात्रियों के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है.  कोहरे के चलते दिल्ली हावड़ा रेल रूट के अंतर्गत आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनें आज (मंगलवार), 6 जनवरी को भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं.

गौरतलब है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही घने कोहरे का सितम देखा जा रहा है. जिसका असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. आइए जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कौन सी ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हैं और अपने निर्धारित समय से देर से चल रही हैं.

Late Running Trains List Today 6th January 2026

> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 18611 रांची वाराणसी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15636 ओखा द्वारका एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर मेल ढाई घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15733 फरक्का एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12818 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 01666 रानी कमलापति स्पेशल एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 3:30 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 19313 इंदौर पटना एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 12370 कुंभ एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 14620 फिरोजपुर अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13252 पटना एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15657 कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल 5 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 22356 चंडीगढ़ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 15658 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 2 घंटे लेट

> गाड़ी संख्या 13010 दून एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट

> गाड़ी संख्या12308 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

