scorecardresearch
 

Feedback

'आप यह आश्वासन दें कि...', डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्यसभा में ऐसा क्या कहा कि भड़के हरिवंश

विपक्षी दल हर रोज वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दे रहे हैं. राज्यसभा में शुक्रवार को भी कई सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर नियम 267 के तहत नोटिस दिए थे, जिन्हें चेयर ने अनुमति नहीं दी. इसके बाद टीएमसी के डेरेक ओ'ब्रायन ने कुछ ऐसा कह दिया कि उपसभापति हरिवंश भड़क गए.

Advertisement
X
राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस से जुड़ा है मामला (Photo: Screengrab)
राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस से जुड़ा है मामला (Photo: Screengrab)

संसद के दोनों सदनों में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर गतिरोध जारी है. विपक्षी दलों की ओर से हर रोज इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रहे हैं. हर रोज चेयर इनमें से किसी को भी अनुमति नहीं देता. शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अनुमति नहीं दी.

उपसभापति ने पूर्व सभापति वेंकैया नायडू से लेकर हामिद अंसारी की ओर से इसे लेकर की गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया और अलग-अलग मुद्दों पर नोटिस का जिक्र कर कहा कि इसे कुछ सदस्य सदन में गतिरोध के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कुछ ऐसा कह दिया कि उपसभापति भड़क गए.

दरअसल, राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत 20 नोटिस मिलने की जानकारी देते हुए उपसभापति हरिवंश ने कहा कि 21 जुलाई को छह अलग-अलग मुद्दों पर 267 के तहत नोटिस मिले थे. इनमें से चार मुद्दे ऐसे हैं, जिनपर 22, 23, 24 जुलाई को भी नोटिस मिले. उन्होंने एक-एक तारीख का उल्लेख किया और बताया कि आज भी पांच अलग-अलग मुद्दों पर नोटिस मिले हैं. उपसभापति ने कहा कि कुछ सदस्य इसे डेली बेसिस पर सदन में गतिरोध उत्पन्न करने के टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Parliament Monsoon Session Proceedings
बिहार SIR पर संसद में जोरदार हंगामा, लोकसभा 3 बजे तक और राज्यसभा दिनभर के लिए स्थगित 
Mallikarjun Kharge, Jagat Prakash Nadda
खड़गे की डिमांड- SIR पर चर्चा कराए सरकार, नड्डा बोले- समय सारिणी फिक्स, राज्यसभा में क्या हुआ? 
SIR Ruckus in Lok Sabha Continues
संसद में हंगामे के बीच बिना चर्चा पारित हुए 2 विधेयक, राज्यसभा में आसन पर भड़के खड़गे 
Monsoon Session of Parliament
जोरदार हंगामे के बीच मर्चेंट शिपिंग बिल लोकसभा में पेश, 20 मिनट में बिना चर्चा पास 
Rajya Sabha has approved extension of President's rule in Manipur for another 6 months
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने और बढ़ा, हंगामे के बीच राज्यसभा से मिली मंजूरी  
Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार SIR पर संसद में जोरदार हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित
 
राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में नहीं हैं. सबकी तरफ से मैं यह कमिटमेंट करता हूं कि हम सभी सोमवार की सुबह एसआईआर के मुद्दे पर ही नियम 267 के तहत नोटिस देंगे. उन्होंने कहा कि दूसरा पॉइंट यह है कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. क्या आप यह आश्वासन देंगे कि इस विषय को लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा में हरिवंश Vs खड़गे: 'सदन आप चला रहे हैं या...', LoP का आरोप, उपसभापति बोले- चेयर को बोलने नहीं दे रहे

डेरेक ने आगे कहा कि यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है. इस पर भड़के हरिवंश ने कहा कि मैंने नियम बता दिया है. इसके बाद जॉन ब्रिटास ने कहा कि नियम 267 को ही खत्म कर देना चाहिए. राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सभी भी चाहते हैं कि सदन चले. हरिवंश ने कहा कि मैं रुलिंग दे चुका.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement