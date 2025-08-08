scorecardresearch
 
Parliament Monsoon Session Live: सत्यपाल मलिक के निधन पर लोकसभा में जताया गया शोक, प्रश्नकाल शुरू होते ही SIR पर जोरदार हंगामा

aajtak.in | नई दिल्ली | 08 अगस्त 2025, 11:25 AM IST

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है. विपक्षी दलों के सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है. कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. संसद के दोनों सदनों में इस सत्र के दौरान गतिरोध लगातार जारी है.

11:25 AM (7 मिनट पहले)

लोकसभा की कार्यवाही भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपका इस तरह से नारेबाजी करना सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है. आप रोज नियोजित तरीके से सदन स्थगित करा रहे हैं. सदन में नियोजित गतिरोध की जिम्मेदारी आपकी है. देश देख रहा है. स्पीकर ने इसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:23 AM (9 मिनट पहले)

राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. हंगामे के कारण उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को हुए नुकसान गिनाए और बताया कि सदन का कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. उपसभापति ने इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

11:20 AM (11 मिनट पहले)

राज्यसभा में उपसभापति ने खारिज किए 267 के तहत मिले नोटिस 

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत कई सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी. उन्होंने पूर्व सभापति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी को कोट किया और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. उपसभापति ने पूर्व सभापतियों को कोट किया, जिसमें एक ही दल के सदस्यों की ओर से अलग-अलग विषय पर नोटिस मिलने की बात कही गई थी. इसके बाद राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि हम सभी सदस्य सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर ही नोटिस देंगे. आप यह आश्वासन दें कि चर्चा कराएंगे. इस पर भड़के हरिवंश ने कहा कि मैंने नियम बता दिया है. इसके बाद जॉन ब्रिटास ने कहा कि नियम 267 को ही खत्म कर देना चाहिए. राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सभी भी चाहते हैं कि सदन चले. हरिवंश ने कहा कि मैं रुलिंग दे चुका.

11:14 AM (18 मिनट पहले)

लोकसभा में जोरदार हंगामे के बीच कार्यवाही जारी, राज्यसभा में लिए जा रहे लिस्टेड बिजनेस

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में एसआईआर पर जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.

11:12 AM (20 मिनट पहले)

डॉक्टर्स की नहीं होेने दी जाएगी कमी- अनुप्रिया पटेल

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा में डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेकर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में कुल मिलाकर 179 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गाए हैं, जहां से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स निकलेंगे. स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए अब ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि वे जो भी सैलरी मांगें, उनको देकर राज्य उन्हें हायर करेंगे. अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी जानकारी दी और कहा कि रिमोट इलाकों में तैनाती पर डॉक्टर्स को स्पेशल एलाउंस देने का प्रावधान भी किया गया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कममी को पूरा करने के लिए एनएचएम और अन्य योजनाओं के तहत जरूरी कदम उठा रही है. आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी नहीं होने दी जाएगी.

11:06 AM (26 मिनट पहले)

संसद के दोनों सदनों में याद किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के दोनों सदनों में क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया गया. स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में कहा कि कल 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की 83वीं वर्षगांठ है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया यह आंदोलन हमारे प्रतिरोध का प्रतीक है.

11:05 AM (26 मिनट पहले)

लोकसभा में सत्यपाल मलिक के निधन पर व्यक्त किया गया शोक

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक के निधन की सूचना दी. स्पीकर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह अलीगढ़ से सदन के सदस्य रहे थे. 

10:58 AM (34 मिनट पहले)

वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर विपक्ष का प्रोटेस्ट

Posted by :- Bikesh Tiwari

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सत्तापक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद के मुख्य द्वार पर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

 

