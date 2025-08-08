Parliament Monsoon Session Live: सत्यपाल मलिक के निधन पर लोकसभा में जताया गया शोक, प्रश्नकाल शुरू होते ही SIR पर जोरदार हंगामा

11:20 AM (11 मिनट पहले)

राज्यसभा में उपसभापति ने खारिज किए 267 के तहत मिले नोटिस

Posted by :- Bikesh Tiwari

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत कई सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी. उन्होंने पूर्व सभापति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी को कोट किया और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. उपसभापति ने पूर्व सभापतियों को कोट किया, जिसमें एक ही दल के सदस्यों की ओर से अलग-अलग विषय पर नोटिस मिलने की बात कही गई थी. इसके बाद राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि हम सभी सदस्य सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर ही नोटिस देंगे. आप यह आश्वासन दें कि चर्चा कराएंगे. इस पर भड़के हरिवंश ने कहा कि मैंने नियम बता दिया है. इसके बाद जॉन ब्रिटास ने कहा कि नियम 267 को ही खत्म कर देना चाहिए. राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सभी भी चाहते हैं कि सदन चले. हरिवंश ने कहा कि मैं रुलिंग दे चुका.