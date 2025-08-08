Parliament Monsoon Session Live: सत्यपाल मलिक के निधन पर लोकसभा में जताया गया शोक, प्रश्नकाल शुरू होते ही SIR पर जोरदार हंगामा

संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है. कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में प्रोटेस्ट किया और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. संसद के दोनों सदनों में इस सत्र के दौरान गतिरोध लगातार जारी है.
लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपका इस तरह से नारेबाजी करना सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है. आप रोज नियोजित तरीके से सदन स्थगित करा रहे हैं. सदन में नियोजित गतिरोध की जिम्मेदारी आपकी है. देश देख रहा है. स्पीकर ने इसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. हंगामे के कारण उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को हुए नुकसान गिनाए और बताया कि सदन का कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है. उपसभापति ने इसके बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नियम 267 के तहत कई सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिलने की जानकारी दी. उन्होंने पूर्व सभापति वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी को कोट किया और कहा कि किसी भी नोटिस को अनुमति नहीं दी गई है. उपसभापति ने पूर्व सभापतियों को कोट किया, जिसमें एक ही दल के सदस्यों की ओर से अलग-अलग विषय पर नोटिस मिलने की बात कही गई थी. इसके बाद राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि हम सभी सदस्य सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर ही नोटिस देंगे. आप यह आश्वासन दें कि चर्चा कराएंगे. इस पर भड़के हरिवंश ने कहा कि मैंने नियम बता दिया है. इसके बाद जॉन ब्रिटास ने कहा कि नियम 267 को ही खत्म कर देना चाहिए. राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सभी भी चाहते हैं कि सदन चले. हरिवंश ने कहा कि मैं रुलिंग दे चुका.
लोकसभा में एसआईआर पर जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी है. वहीं, राज्यसभा में लिस्टेड बिजनेस लिए जा रहे हैं.
लोकसभा में डॉक्टर्स की उपलब्धता को लेकर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश में कुल मिलाकर 179 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गाए हैं, जहां से बड़ी संख्या में डॉक्टर्स निकलेंगे. स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए अब ऐसा प्रावधान भी किया गया है कि वे जो भी सैलरी मांगें, उनको देकर राज्य उन्हें हायर करेंगे. अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज के साथ ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की भी जानकारी दी और कहा कि रिमोट इलाकों में तैनाती पर डॉक्टर्स को स्पेशल एलाउंस देने का प्रावधान भी किया गया है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कममी को पूरा करने के लिए एनएचएम और अन्य योजनाओं के तहत जरूरी कदम उठा रही है. आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी नहीं होने दी जाएगी.
संसद के दोनों सदनों में क्विट इंडिया मूवमेंट को याद करते हुए देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया गया. स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में कहा कि कल 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की 83वीं वर्षगांठ है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से चलाया गया यह आंदोलन हमारे प्रतिरोध का प्रतीक है.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक के निधन की सूचना दी. स्पीकर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह अलीगढ़ से सदन के सदस्य रहे थे.
संसद के चालू मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के अंतिम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने सत्तापक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद के मुख्य द्वार पर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.