टिकरी बॉर्डर से लौट रहे 2 किसानों की हादसे में मौत, कैप्टन अमरिंदर बोले- मुआवजा दे पंजाब सरकार

हरियाणा (Haryana) के हिसार में शनिवार सुबह दो किसानों की सड़क हादसे में मौत हो गई. इस हादसे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि गिद्दड़बाहा के आसा बुट्टर के दो किसानों की सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनकर मन व्यथित है. वे टिकरी बॉर्डर से घर लौट रहे थे. पंजाब सरकार से मांग करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, जैसा कि दूसरों को दिया जा

रहा है.

बता दें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं. टिकरी बॉर्डर पर धरनास्थल से पंजाब के दो किसान भी वापस अपने घरों को लौट रहे थे. उसी दौरान उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई.



यह घटना हरियाणा के हिसार जिले में शनिवार की है. घटना के बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की. बता दें कि किसान 40 वर्षीय सुखदेव सिंह और 32 वर्षीय अजयप्रीत सिंह मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा के रहने निवासी थे.

Disheartening to learn about the demise of 2 farmers from Aasa Buttar, Gidderbaha in a road accident. They were on their way back home from Tikri Border. @PunjabGovtIndia should provide their families with compensation and a govt job, as is being given to others.