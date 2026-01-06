पराठों की चाह ने ली तीन जानें, मुरथल से लौटते वक्त NH-44 पर स्कूटी और ट्रक की टक्कर... खुशियों की रात बनी मातम

हरियाणा के सोनीपत जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. यह दर्दनाक हादसा नागल खुर्द फ्लाईओवर के पास जलसा, जहां दिल्ली के रोहिणी स्थित कृष्णा विहार इलाके के तीन दोस्त मुरथल ढाबे से वापस लौट रहे थे.

जानकारी के अनुसार, मृतक मयंक, दीपक और प्रतीक देर रात मुरथल गए थे, जहां उन्होंने ढाबे पर पराठे खाए. लौटने के दौरान उनकी स्कूटी नेशनल हाईवे-44 पर एक ट्रक-ट्राले से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर ही मयंक और दीपक की मौत हो गई, जबकि प्रतीक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही मुरथल थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसे की खबर सुनते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया. परिजन अस्पताल और थाना पहुंचकर रो-रोकर बुरा हाल थे. स्थानीय लोग भी इस फ्लाईओवर पर सफर की खतरनाक स्थिति को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन तेज रफ्तार रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और ट्रक चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.

