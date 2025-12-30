नशे में नाबालिगों के हमले के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री, 'तमिलनाडु में ड्रग्स कंट्रोल में...'

तिरुत्तणी में नशे में धुत नाबालिगों द्वारा एक युवक पर हमला किए जाने की घटना के बाद तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमणियम ने राज्य में बढ़ते नशे को लेकर बयान दिया है. स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि तमिलनाडु में नशे की समस्या को बड़े पैमाने पर काबू में कर लिया गया है.

सुब्रमणियम ने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. उनके मुताबिक तमिलनाडु में अब नशे का इस्तेमाल लगभग खत्म हो चुका है. उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में पान पराग जैसे नशीले पदार्थ नहीं बिकते जबकि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में ये खुलेआम बेचे जाते हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकी जा सके. उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में कैनाबिस (गांजा) की खेती शून्य प्रतिशत है. अगर कोई व्यक्ति सरकार को ऐसी खेती की जानकारी देता है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसके अलावा सरकार कॉलेजों और हाई स्कूलों में जाकर युवाओं को नशे के नुकसान के बारे में जागरूक भी कर रही है.

गौरतलब है कि तमिलनाडु में हाल के महीनों में नशे को लेकर चिंता बढ़ी है, खासकर युवाओं और नाबालिगों से जुड़ी घटनाओं के बाद. तिरुत्तणी में नशे की हालत में नाबालिगों द्वारा एक युवक पर हमला किए जाने की घटना ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया. राज्य सरकार पहले भी ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त रेंख अपनाने का दावा करती रही है. सीमावर्ती इलाकों में निगरानी, पान मसाला और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चेकिंग, और स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान सरकार की रणनीति का हिस्सा रहे हैं. इसी पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान सामने आया है.

