Rain Today: तमिलनाडु में भारी बारिश से बुरा हाल, 04 लोगों की मौत, अभी टला नहीं खतरा!

Tamil Nadu Weather: तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. बारिश से संबंधित घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है. साथ ही 60 से ज्यादा घरों को नुकसान भी पहुंचा है. चेन्नई में कई घरों में पानी भर गया है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है.

भारी बारिश (Heavy Rain) के कारण सड़कें उफनती नदियों की तरह दिखने लगीं और लोगों के घरों में पानी भर गया है. अधिकारियों ने राज्य के कुछ हिस्सों में निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है.

Rain water enters houses in Agraharam, Korattur area as Chennai receives heavy rains due to Northeast Monsoon over Tamil Nadu pic.twitter.com/X8Lt1cuItt

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 और 11 नवंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है. भारी बारिश से सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो सकते हैं.

Tamil Nadu | Streets in Chennai's Agraharam, Korattur area waterlogged following heavy rainfall in the city



IMD predicts 'moderate to heavy rain' till November 12 in the city pic.twitter.com/vUiABGIrPw