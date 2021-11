भारी बारिश से चेन्नई लबालब, कई इलाके डूबे, पुडुचेरी में भी बिगड़े मौसम के कारण स्कूल-कॉलेज बंद

Chennai Rain Updates: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है. कई इलाके पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. सड़कों से लेकर घरों तक में पानी ही पानी भरा है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने चेन्नई में अगले 2 दिन तक भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में आज और कल स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे.

IMD के मुताबिक, दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. जिसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा. बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के समंदर तक साइक्लोनिक प्रेशर के कारण मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं. जिसका असर आंध्र प्रदेश एवं पुडुचेरी में भी दिखाई दे रहा है.

#WATCH | Dark clouds cover the sky in Coimbatore of Tamil Nadu this morning.



साइक्लोनिक प्रेशर के प्रभाव से तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में नवंबर के महीने में भारी बारिश के साथ चेन्नई में बाढ़ जैसे स्थिति बन गई है. चेन्नई में बीते दो दिन से हो रही बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि शहर के कई हिस्से पानी-पानी हो गए हैं. जिसके चलते यातायात भी प्रभावित है. अधिकारियों ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है.

#WATCH | Tamil Nadu: Water logging in parts of Chennai, following heavy rainfall here, affects normal life. Visuals from Korattur area this morning.



प्रदेश में लगातार में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त है. चेन्नई में ही 260 घर तबाह हो गए हैं. लोगों को सुरक्षित रखने के लिए 160 राहत एवं बचाव कैंप बनाए गए हैं. बताया जा रहा है कि 2015 के बाद चेन्नई में उत्तर-पूर्व मॉनसून ने कहर बरपाया है. इस बार 43 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है.

Tamil Nadu: Water logging in parts of Chennai, following heavy rainfall here, affects normal life in the city.



Visuals from Korattur area in the city.



इन इलाकों में बाढ़ की चेतावनी

चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है. सिरुकलथुर, कवनूर, कुंद्राथुर, थिरुवमुदिवाक्कम, थिरुनीरमलाई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. साथी ही लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अलर्ट किया है. अग्निशमन एवं बचाव विभाग ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी बारिश प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए कई टीमों को पहले ही तैनात किया है. साथ ही एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंडबाई पर रखा गया है. राज्य का राजस्व विभाग पानी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

बाढ़ का अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद

मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है वहीं, भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने प्रभावित जिलों के स्कूलो-कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है. वहीं, पुडुचेरी में भी बारिश से बिगड़े हालात को देखते हुए दो दिन यानी 8-9 नवंबर को स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

Schools in Puducherry and Karaikal regions to remain closed on Nov 8 and Nov 9 for students of classes 9 to 12 due to inclement weather and incessant rains: Puducherry Govt pic.twitter.com/khuGaXiA97 — ANI (@ANI) November 8, 2021

मौसम विभाग (IMD) ने 9 नवंबर तक तमिलनाडु में चक्रवात जैसे हालात बनने की आशंका जताई है. बारिश और बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, भारी बारिश के कारण सरकार ने 8-9 नवंबर को चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपेट जिलों के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से बाचतीत की और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की. साथ ही पीएम मोदी ने बचाव एवं राहत कार्य में केंद्र से सभी संभव सहायता का आश्वासन भी दिया.