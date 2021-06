जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने किया नमन

भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है. बुधवार को इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन. उनके विचार और लोगों की सेवा के लिए इच्छाशक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे, राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को नहीं भुलाया जाएगा.

Remembering Dr. Syama Prasad Mookerjee on his Punya Tithi. His noble ideals, rich thoughts and commitment to serve people will continue to inspire us. His efforts towards national integration will never be forgotten.