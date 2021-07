श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज, पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने किया नमन

भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘’मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Syama Prasad Mookerjee) को उनकी जयंती पर नमन करता हूं. उनके आदर्श देश में लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं. डॉ. मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति में खपा दिया. उन्होंने एक विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई.

I bow to Dr. Syama Prasad Mookerjee on his Jayanti. His lofty ideals motivate millions across our nation. Dr. Mookerjee devoted his life towards India’s unity and progress. He also distinguished himself as a remarkable scholar and intellectual.