Live: गाजियाबाद के हरीश को मिलेगी इच्छामृत्यु? सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा फैसला

कोर्ट ने पूछा- कैसी रही है हरीश की स्थिति

Posted by :- Bikesh Tiwari

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हादसा वर्ष 2013 में हुआ था. वह कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहे? इस पर एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि वह कई महीने तक अस्पताल में रहे, उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया. जस्टिस पारदीवाला ने इस पर पूछा कि उसके बाद से उनकी स्थिति कैसी रही है? इस पर एमिकस क्यूरी ने बताया कि तब से उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है. उन्हें भोजन देने के लिए लगी ट्यूब हर दो–तीन महीने में बदलनी पड़ती है। घर पर उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कोर्ट को बताया कि हरीश के इलाज के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी भी आजमाई गई थी, लेकिन वह भी असफल रही. बाद में उन्हें दौरे (फिट्स) भी पड़ने लगे और उसके लिए वह अब भी दवाएं ले रहे हैं. जब भी कोई अन्य चिकित्सकीय समस्या होती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और फिर वापस घर भेज दिया जाता है. उनकी हालत लगातार वही बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वह 2013 से ट्यूब्स के सहारे स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में हैं? एमिकस क्यूरी ने कहा कि परिवार ने वर्ष 2024 में पैसिव यूथेनेशिया के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. उस समय प्राथमिक मेडिकल बोर्ड ने पाया था कि उनकी स्थिति में सक्रिय चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें बिना सक्रिय हस्तक्षेप के जीवित रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे सक्रिय यूथेनेशिया कैसे मान लिया? बिना बाहरी हस्तक्षेप के उन्हें जीवित कैसे रखा जा सकता है? एमिकस क्यूरी ने इस पर कहा कि यह एक गलत निर्णय था.