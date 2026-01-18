'इंटरनेट पर अश्लीलता और शराब की वजह से होते हैं रेप!' सपा नेता एसटी हसन के बयान से हंगामा, BJP ने घेरा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के एक बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है.कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के हालिया विवादित बयान के बाद अब एसटी हसन ने बलात्कार की घटनाओं के लिए इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री और शराब को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही उन्होंने बलात्कारियों के लिए बेहद कठोर सजा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए. एसटी हसन के इस बयान पर बीजेपी नेता ने सपा पर निशाना साधा है.



दरअसल, सपा नेता एसटी हसन ने शनिवार को कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी 'रेप थ्योरी' पेश की थी.

क्या बोले एसटी हसन



उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंटरनेट इसकी एक बड़ी वजह है. इंटरनेट पर मौजूद अश्लीलता युवा लड़कों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी यौन इच्छाएं काबू से बाहर हो जाती हैं और इसी दौरान बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं.



सपा नेता ने शराब को भी इसका एक बड़ी वजह बताते हुए कहा कि शराब के नशे में में व्यक्ति अपनी पत्नी-बेटी के बीच फर्क भूल जाता है. ऐसे कई उदाहरण हमने देखे हैं... हालांकि, उन्होंने बलात्कारियों को सजा देने के लिए सख्त कानून की वकालत की और कहा कि उन्हें चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए.

बीजेपी नेता ने साधा निशाना



एसटी हसन के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच घटिया बयानबाजी की प्रतियोगिता चल रही है.



त्रिपाठी के अनुसार, जहां एक तरफ कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपनी सोच का प्रदर्शन किया. वहीं, अब एसटी हसन भी मैदान में उतर आए हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति इन दोनों ही दलों की सोच पूरी तरह दूषित और विकृत है.



बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं. राकेश त्रिपाठी ने पूछा कि आखिर इन पार्टियों का नेतृत्व अपने नेताओं के ऐसे बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता.

