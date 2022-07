बाल खींचे....धक्का मारा और जमकर बवाल, कांग्रेस नेता श्रीनिवास पर पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब से ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ शुरू की है, सड़क पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है. मंगलवार को यूथ कांग्रेस चीफ श्रीनिवास भी सड़क पर सोनिया से जारी पूछताछ का विरोध कर रहे थे. लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके बाल खींचे, उनके साथ धक्कामुक्की की गई और फिर उन्हें पुलिस वैन में डाल दिया गया. सोशल मीडिया पर ये पुलिस कार्रवाई का वीडियो वायरल हो गया है.

वीडियो में श्रीनिवास पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. लेकिन कुछ पुलिसकर्मी तभी उनके बाल खींचने लगते हैं. कांग्रेस नेता चिल्लाते रहते हैं, बार-बार कहते हैं कि उन्हें क्यों मार रहे हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी उनकी एक नहीं सुनते. पहले उनके बाल खींचे जाते हैं, फिर उन्हें जबरदस्ती पुलिस वैन में ठूंसने का प्रयास होता है. हैरानी की बात ये है कि एक नहीं बल्कि दो से तीन पुलिस कर्मी कांग्रेस नेता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं. अब जब से ये वीडियो वायरल हो गया है, पुलिस उन अफसरों के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है.

वैसे श्रीनिवास से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई पर भी जमकर बवाल काटा गया था. तब तो स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि राहुल गांधी जमीन पर ही धरना देने लगे. उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ने नहीं दिया जा रहा. कांग्रेस ने भी उनके उस अंदाज को भुनाने का पूरा प्रयास किया. सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ, हाँ दुर्योधन! बाँध मुझे. बाँधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? इतिहास दोहरा रहा है...

